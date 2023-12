Moby prende in consegna la nuova Moby Legacy: servirà la Livorno-Olbia

08:00

Nuovo arrivo nella flotta Moby. Il Gruppo ha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard Moby Legacy, seconda nave di nuova generazione e gemella di Moby Fantasy.

Il traghetto è partito oggi dalla Cina e il suo arrivo in Italia è previsto per fine gennaio al porto di Livorno.



Come la nave gemella, Legacy sarà caratterizzata dalla iconica Balena Blu dipinta sulla fiancata ed entrerà in servizio nei primi mesi del 2024 sulla rotta Livorno-Olbia, accanto a Moby Fantasy.



Le due navi garantiranno così al Gruppo Moby di aumentare sensibilmente la capacità verso la Sardegna, una delle destinazioni più richieste.



Con i suoi 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate Moby Legacy, dopo la Moby Fantasy, è il secondo traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri, 441 cabine, 400 poltrone e 3.800 metri lineari di carico rotabile pari a 1300 auto o 300 camion.



La Moby Legacy può viaggiare a una velocità di crociera di 23,5 nodi con punte di 25 nodi e una potenza del motore di 10,8 megawatt.



Tecnologie ambientali all’avanguardia permetteranno di ridurre del 50% delle emissioni di Co2 rispetto ai traghetti oggi impiegati su linee analoghe. La nave è inoltre già predisposta per poter essere alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto).