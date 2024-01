Iberia-Air Europa: la soluzione potrebbe arrivare da Binter

08:49

L'evoluzione di Binter potrebbe sbloccare la situazione Iberia-Air Europa, prevenendo le possibili contestazioni dell'Ue nei confronti dell'operazione di acquisizione.

Come riporta preferente.com l'arrivo di Binter su Barajas dal primo febbraio porrebbe un ulteriore competitor sullo scalo; il predominio sull'hub di Madrid era proprio uno degli scogli da superare per il via libera di Bruxelles, ma ora la situazione dovrebbe cambiare, con l'ingresso di un nuovo concorrente.



Non solo: i timori riguardavano proprio i collegamenti con le Canarie, ovvero la meta su cui opera Binter.