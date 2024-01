10:09

Porta la firma di Lufthansa l’estremo tentativo per convincere l’Unione europea sull’operazione Ita Airways ed evitare in questo modo il supplemento d’indagine, ormai già ventilato, che allungherebbe pericolosamente i tempi. Il Gruppo tedesco avrebbe fatto una serie di concessioni in merito agli slot (in particolare da Milano Linate e Roma Fiumicino) dove l’Antitrust aveva individuato un eccesso di concentrazione.



Le rotte coinvolte

Secondo quanto anticipato da Bloomberg, da Francoforte avrebbero deciso di rompere gli indugi garantendo riduzioni per tutti i vettori del gruppo, oltre a Ita, sui voli da Linate a Francoforte, Düsserdolf o Stoccarda, mentre dalla Capitale verrebbero interessate le rotte su Francoforte, Monaco e Zurigo. Previsti inoltre interventi anche sui voli per Bruxelles da entrambi gli aeroporti italiani.

Come noto, l’eventuale supplemento di indagine richiederebbe alla Commissione europea una tempistica compresa tra i 90 e i 110 giorni a partire dal prossimo 15 gennaio, spostando così una decisione finale tra aprile e maggio. Troppo in là per agire sulla programmazione estiva e con il rischio che l’imminente voto per il Parlamento europeo crei ulteriori intoppi.