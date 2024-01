Iberia cambia la strategia di distribuzione

11:10

Iberia realizzerà un cambiamento rilevante nella sua strategia di distribuzione. In una lettera inviata alle agenzie di viaggi spagnole, la compagnia annuncia che le tariffe base dell'intero gruppo, comprese quelle di Level, saranno commercializzate solo attraverso il canale Ndc.

Come riporta Preferente, la misura entrerà in vigore il 5 marzo. Iberia incoraggia le agenzie di viaggi con le quali collabora a connettersi “alla nostra Api Ndc direttamente o tramite i fornitori di tecnologia Ndc a scelta per poter accedere alle migliori offerte. Oltre alla connessione diretta e al portale delle agenzie di viaggi, Iberia offre connettività attraverso i principali fornitori di tecnologia”.



Iberia segnala inoltre che il volume delle prenotazioni tramite Ndc sta aumentando. "I partner commerciali che partecipano al programma Ndc beneficiano di una maggiore velocità di commercializzazione e dell'accesso alla gamma più ampia e aggiornata di contenuti e informazioni" sostiene il vettore in una nota.