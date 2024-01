Il diretto Tokyo-Milano di All Nippon Airways debutta nell’inverno 2024

09:40

All Nippon Airways, è pronta a introdurre il diretto Tokyo Haneda-Milano, che diventerà operativo con l’orario invernale 2024. È questa una delle nuove rotte che il vettore ha deciso di introdurre quest’anno, tutto dedicato alla ripresa dei voli internazionali.

"Il fulcro della nostra crescita nel prossimo anno finanziario sarà sui voli internazionali – dice Koji Shibata, president and chief executive officer del vettore - . Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante il Covid e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo ANA".



Per far fronte alla progressiva ripresa della domanda di rotte internazionali, ANA amplierà in modo significativo le proprie attività. A partire da luglio verranno ripristinati i voli giornalieri da Tokyo Haneda per Monaco di Baviera e Parigi mentre il collegamento Tokyo Haneda-Vienna ripartirà in agosto.



Accanto al volo per Milano, il cui lancio era stato rinviato a causa della pandemia, partiranno con l’orario invernale anche i collegamenti per Stoccolma e Istanbul.



"Con l'aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, nel rispetto della nostra missione di crescita sostenibile" aggiunge Shibata.



ANA aumenterà anche le frequenze dove si prevede una forte domanda, come i collegamenti Tokyo Haneda-Pechino e Tokyo Haneda-Shanghai (Pudong) che saranno operati due volte al giorno a partire dal 31 marzo, e il volo Tokyo Narita-Hong Kong che riprenderà a partire dal 16 aprile.