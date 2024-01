Ryanair su Roma, 7 le nuove rotte. Cento aerei in Italia per la summer

di Amina D'Addario

16:23

Ryanair lancerà 7 nuove rotte da Roma per l’estate: 5 (Dubrovnik, Danzica, Goteberg, Lisbona, Malta, Parigi) da Fiumicino e 2 (Danzica e Riga) da Ciampino.

Lo ha annunciato questa mattina il ceo di Ryanair Michael O’Leary (nella foto) in conferenza stampa, presentando il programma estivo della compagnia, che baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino, ma nessuno velivolo in più su Ciampino.



O’Leary ha difeso a spada tratta il secondo scalo della Capitale, che ha ridotto “artificialmente” il numero di voli commerciali. “Roma - ha sostenuto il ceo - ha bisogno di due aeroporti in grado di crescere. Per le restrizioni legate al rumore, il business a Ciampino è invece oggi ridotto al minimo. E anche se stiamo utilizzando aerei del 50% più silenziosi, la situazione non è cambiata. Altre capitali europee ucciderebbero per avere un secondo aeroporto. Roma ne ha due e dovrebbero crescere entrambi”.



L'impegno sulla Penisola

Allargando il discorso all’Italia, O’Leary ha spiegato che la compagnia posizionerà per la prossima summer 100 aerei, per un totale di 775 rotte, di cui 70 nuove, da 29 aeroporti. “Ryanair è l’unica compagnia che sta investendo fortemente in Italia, che sta creando posti lavoro e posizionando nuovi aerei. Quest’anno ci aspettiamo di passare dai 50 milioni di passeggeri dello scorso anno ai 60 milioni”.



Come ha ricordato in altre occasioni O’Leary, l’avanzata sul nostro mercato è minata dai costi elevati della tassa d’imbarco: “L'Italia è l'unico Stato europeo che applica questa tassa ingiustificata" ha ribadito il manager, sollecitando il Governo ad abolirla e ricordando che rende gli aeroporti italiani "non competitivi".