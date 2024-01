Roberta Neri, un'italiana nel board di Ryanair

11:53

Una new entry italiana nel consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings. La società, infatti, ha inserito nel suo cda Roberta Neri come amministratore non esecutivo a partire dal 1° febbraio 2024.

Neri è stata amministratore delegato di ENAV, dove ha coordinato il processo di IPO nella Borsa Italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea ed è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners.



Secondo il presidente di Ryanair, Stan McCarthy, la conoscenza del mercato italiano da parte di Neri sarà un plus per il vettore, impegnato fortemente sul nostro mercato.



“Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business – dice McCarthy, presidente di Ryanair -. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro consiglio di amministrazione”.