Turismo outdoor: una prenotazione ogni 2,7 secondi per il 2023 di Pitchup

Il turismo all’aria aperta continua a ottenere consensi. Lo testimoniano anche i numeri di Pitchup, piattaforma specializzata nel travel outdoor, per la quale nel 2023 le prenotazioni sono arrivate a toccare un ritmo ogni 2,7 secondi.

E le cifre dell’anno in corso confermano il trend, come riporta una nota dell’azienda. In particolare, il tool sta registrando un incremento per le prenotazioni nelle Marche (+116%), in Puglia (+114%), in Valle d’Aosta (+100%), in Trentino-Alto Adige (+80%) e in Liguria (+77%).