CemAir: da giungo al via i voli sul Kruger National Park

Volare a ridosso del Kruger National Park in Sudafrica con un accesso diretto a tutte le riserve che vi confinano sul lato ovest. Da inizio giugno sarà possibile grazie al nuovo operativo introdotto dalla compagnia aerea sudafricana CemAir. Si decollerà da Johannesburg quattro volte a settimana per giungere, dopo un’ora e un quarto, direttamente al Mala Mala Airport, piccolo scalo della omonima game reserve.

“Stiamo collaborando con l’aeroporto di Mala Mala per un upgrade della pista migliorando così l’infrastruttura - spiega Sean Harland, key account manager – coastal del vettore -. Trasporteremo i passeggeri a bordo di un De Havilland Canada Dash 8-100 da 37 posti e forniremo il servizio anche con un piccolo Beechcraft 1900D da 19 posti”.

Il vantaggio per chi sceglierà questa soluzione è evidente: risparmiare tempo negli spostamenti rispetto al classico volo su Skukuza. “Lavoriamo molto con adv e t.o. e già adesso stiamo riscontrando un buon andamento sulle prenotazioni. Stiamo spingendo con la comunicazione via social e questo ci permette di performare bene anche sulle vendite dirette riuscendo ad attrarre un pubblico internazionale”.