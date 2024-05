Turismo congressuale, Jelinic: “Città italiane punto di riferimento internazionale”

“Le città italiane sono divenute punto di riferimento internazionale per i viaggi di lavoro e per l’ospitalità congressuale. Una nazione che è un concentrato di potenzialità e che si sta affermando in modo sempre più prorompente sulla scena internazionale”. Ivana Jelinic, a.d. di Enit, commenta così il ranking Icca 2023 sul turismo congressuale, che vede l’Italia al primo posto davanti alla Spagna in Europa e al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti.

A trainare la Penisola c’è Roma, che scala la classifica da quattordicesima a settima e altre città punto di riferimento per i meeting internazionali come Milano, Firenze, Bologna e Napoli. “Un attestato di stima anche per Enit, che sta costruendo bene in questa direzione attraverso fiere, workshop e eventi internazionali di rilievo che creano un network sempre più solido” commenta Alessandra Priante, presidente Enit.