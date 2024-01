American Airlines e Southwest: nel quarto trimestre calano gli utili

08:47

Gli utili del quarto trimestre sono diminuiti drasticamente per American Airlines e Southwest Airlines, anche a causa dell’aumento del costo del lavoro.

In dettaglio, American Airlines ha dichiarato utili per 19 milioni di dollari nel quarto trimestre, in calo rispetto agli 803 milioni di dollari dell'anno precedente.

Come segnalato da Travelweekly, i ricavi della compagnia sono diminuiti dell’1 per cento, a 13,06 miliardi di dollari, leggermente superiori a quanto previsto dagli analisti. Tuttavia, American Airlines prevede che globalmente il 2024 rimarrà un anno positivo.



Dal canto suo, Southwest ha perso 219 milioni di dollari nel quarto trimestre, un risultato quasi identico a quello dello stesso trimestre dell'anno precedente.

I ricavi sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo i 6,82 miliardi di dollari, battendo le previsioni degli analisti e stabilendo un record per la compagnia aerea.

Southwest ha anche stimato di ricevere quest’anno 79 nuovi aerei Boeing, sei in meno di quanto previsto, e nessuno di questi sarà un Boeing 737 Max 7.