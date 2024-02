Sciopero ferroviario in Francia: disagi fino a lunedì

16:24

I servizi ferroviari in Francia, compresi i treni Eurostar da e per Londra, subiranno interruzioni a causa dello sciopero in programma in questi giorni. I lavoratori di Sncf, come riporta TTGMedia, hanno iniziato le loro agitazioni alle 20 di ieri e l'arresto dovrebbe durare fino alle 8 di lunedì 19 febbraio.

Eurostar ha segnalato che avrebbe gestito un calendario rivisto sulle sue rotte da e per Londra tra venerdì e domenica proprio a causa dell’impatto dello sciopero.

Sncf ha anche avvertito che i suoi servizi Tgv e Intercites a lunga distanza potrebbero subire modifiche durante il periodo di sciopero, con circa la metà dei normali treni programmati, tra cui i servizi InOui e Ouigo, cancellati.



Jet2.com ha consigliato ai passeggeri diretti in Francia nei prossimi giorni di prevedere tempo supplementare per il viaggio verso l’aeroporto, in modo tale da arrivare in tempo per prendere il volo prenotato.