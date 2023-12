Tgv Inoui: da gennaio un nuovo collegamento sostitutivo tra Italia e Francia

14:41

Dal 10 gennaio al 24 marzo Tgv Inoui implementerà un servizio sostitutivo tra l’Italia e la Francia. I biglietti sono in vendita da oggi.

In questo modo, i clienti hanno ora una soluzione alternativa per viaggiare tra l’Italia e la Francia, usufruendo di un viaggio di andata e ritorno al giorno fino al completo ripristino della linea. Il servizio sostitutivo si comporrà di un viaggio in Tgv Inoui da Milano e Torino fino a Oulx, un collegamento in autobus fino a Saint Jean de Maurienne per superare il segmento danneggiato, e nuovamente un Tgv Inoui da Saint Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi.



Questa nuova offerta permette di collegare nuovamente l’Italia e la Francia offrendo un'alternativa al trasporto aereo, allineandosi con l'attuale esigenza dei clienti italiani e francesi di ridurre l'impatto ambientale dei viaggi.



La prima ripresa della circolazione del servizio è prevista per il 10 gennaio 2024, con una partenza al giorno in entrambe le direzioni tra Milano e Parigi, sui treni 9248 e 9249. Quest’offerta, acquistabile con un biglietto unico, è accessibile a partire da 39 euro e disponibile sui canali di vendita abituali.



“Siamo lieti di riaprire i collegamenti tra Italia e Francia, una chiara testimonianza dell’impegno costante di Tgv Inoui per la sostenibilità del pianeta, per i nostri clienti e per l’importanza che diamo al forte legame tra i nostri due Paesi. Ristabilire questo collegamento ferroviario è infatti fondamentale per noi, per assicurare ai nostri clienti la continuità e la qualità del servizio che rimangono al centro della nostra missione al servizio dei territori” ha dichiarato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia.