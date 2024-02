Colpo di scena: Boeing non presenterà nessun nuovo modello al Singapore Airshow

15:22

L'attesa era per il nuovo B777x. Ma Boeing, quest'anno, non presenterà nessun nuovo aereo al Singapore Airshow.

Un vero e proprio colpo di scena per la casa costruttrice che non sta vivendo sicuramente uno dei migliori momenti della sua storia.



Come riporta preferente.com, in ogni caso Boeing sarà presente, anche se solo sul fronte della produzione di aerei militari.



La mancanza di nuovi modelli da parte di Boeing potrebbe inevitabilmente avvantaggiare i cinesi di Comac, che presenteranno invece il loro nuovo C919.