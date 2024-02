Tgv, aperte le vendite per la tratta Milano-Torino-Oulx

15:55

Tgv InOui apre oggi le vendite per le tratte interne tra Milano, Torino e Oulx.

Il servizo giornaliero prevede una corsa di andata e una di ritorno: la prima è programmata in partenza alle 14:10 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, con arrivo a Oulx alle 16:33 e fermata intermedia a Torino Porta Susa prevista alle 15:41. Nella direzione opposta, la partenza da Oulx è programmata per le 20:52, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23:10 e fermata a Torino Porta Susa alle 21:48. Con la riapertura della linea, interrotta a seguito della frana nella Valle della Maurienne, saranno disponibili ben tre collegamenti al giorno.



Sempre a partire da oggi, inoltre, Sncf Voyageurs ha deciso di estendere la disponibilità dei biglietti della tratta internazionale Italia-Francia con il servizio sostitutivo anche per le partenze primaverili.



Per venire incontro alla domanda dei viaggiatori, è infatti possibile prenotare il viaggio tra i due Paesi anche per il periodo dal 25 marzo al 22 maggio. Dal mese di marzo inoltre le vendite saranno prolungate anche per la stagione estiva.



“Oggi siamo orgogliosi di annunciare una significativa espansione dell’offerta ferroviaria Tgv InOui in Italia, con il lancio del servizio interno tra Milano, Torino e Oulx – commenta Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Questa connessione rappresenta un passo avanti nell’ampliamento dei nostri servizi e permette di posizionare Tgv InOui come una valida alternativa all’auto per gli spostamenti di breve distanza ad un prezzo accessibile e a basso impatto ambientale. Inoltre l’estensione della vendita dei biglietti del servizio sostitutivo a partire dal 25 marzo, riflette la nostra volontà di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. La riapertura del collegamento e la continuità del servizio resa possibile grazie al lavoro di squadra del personale Sncfin Italia e in Francia, rappresenta per noi la dimostrazione dell’impegno al servizio dei nostri clienti e della sostenibilità”.