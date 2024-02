11:16

La rivoluzione, per chi si sposta in treno, inizia domani ma – come spesso accade – non è certo a vantaggio dei viaggiatori. A cambiare le regole è Trenitalia, che dal 1° marzo ha deciso di introdurre nuove disposizioni relative ai bagagli.

Bagagli che, per chi sale a bordo delle Frecce, saranno gratuiti solo fino a un massimo di due e, inoltre, dovranno avere dimensioni diverse a seconda se si viaggia in prima o seconda classe.

In particolare, come spiega il Corriere della Sera, per i viaggiatori in standard e premium (seconda classe) la somma delle dimensioni totali dei bagagli non potrà superare i 161 cm, ruote e manici compresi. Per i passeggeri di prima, business ed executive il limite massimo è invece di 183 cm.



Su ogni valigia dovrà essere apposta un’etichetta con i riferimenti del proprietario. Sul treno, i bagagli dovranno essere collocati esclusivamente negli spazi indicati per non ostacolare gli altri passeggeri.



I bagagli speciali

Per quanto riguarda, invece, sci, passeggini e strumenti musicali, il loro trasporto è garantito in aggiunta al numero di bagagli consentito, ma a patto che si rispettino le dimensioni totali, che non dovranno essere superiori a 200 cm sommando la lunghezza, la larghezza e la profondità.



Le biciclette dovranno essere smontate o pieghevoli e, come i monopattini elettrici, andranno riposte in una sacca che non dovrà essere più grande di 80x110x45 cm. La penalità per chi non rispetta le nuove regole sarà di 50 euro.



Trenitalia non è l'unica ad aver introdotto nuove regole. Anche Sncf dal 1° marzo prevede il limite dei bagagli su alcuni convogli.