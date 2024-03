16:45

Non c'è pace per Boeing. La Federal Aviation Administration ha concesso 90 giorni al costruttore per rivedere le procedure legate al controllo qualità.

Come riporta preferente.com, la Faa acrebbe infatti trovato carenze nelle operazioni del produttore, anche per quanto riguarda aspetti come lo stoccaggio dei materiali e, appunto, la revisione.



Ma la Faa ha messo nel mirino anche Spirit AeroSystem, sempre per questioni riguardanti la sicurezza.