Boeing e Airbus in difficoltà con le consegne, il caso Emirates

11:50

Dopo un’estate tra le più trafficate di sempre, Emirates si appresta ad affrontare una nuova stagione di impennata del traffico, ma Boeing e Airbus sono in grande difficoltà con le consegne.

Basti pensare che dei 310 aerei, tra Airbus e Boeing, ordinati dal vettore quest’anno, se andrà bene, ne riceverà solo 7 o 8. Oltre a 65 Airbus 350, la compagnia attende da Boeing 245 widebody tra B777 e B787 Dreamliner.



Il caso limite, come riporta il Sole 24 Ore, è il B777X, ancora da certificare. Come fa notare il presidente di Emirates, Tim Clark, doveva arrivare nel 2020 ma, se va bene, “forse sarà consegnato alla fine del 2025, se siamo sfortunati nel 2026”.



Il moderno A350

Intanto tutto è pronto per l’arrivo dell'A350, che consuma il 30% in meno di carburante. Dotato di quattro classi compresa la nuova premium economy, con una capienza massima di 300 passeggeri, inizialmente sarà impiegato sulle rotte verso l'Australia e la Nuova Zelanda, dove volerà da Dubai senza stopover per 16 ore.



“Sarà un aereo moderno dotato di nuovi confort come la premium economy che stiamo introducendo anche sugli aerei già in flotta senza eliminare la prima classe - spiega Thierry Aucoc, senior vice president commercial operations Europe di Emirates -. Questi velivoli saranno dotati della prima e unica rete globale a banda larga al mondo per garantire una connettività ininterrotta, anche sopra il Polo Nord”.