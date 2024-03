08:35

La prima a farsi avanti è stata Ryanair. Ma sarebbe illogico pensare che altre compagnie non si trovino nella stessa situazione.

I ritardi nelle consegne dei Boeing proseguono e ora è arrivato il momento per i vettori di mettere nero su bianco lo schedule per l'estate, la stagione più importante di tutte. Ma mentre fino a qualche settimana fa la ripresa delle consegne da parte del costruttore americano era ancora una speranza ora i vettori devono fare i conti con la dura realtà: molti degli aeromobili in ordine non saranno consegnati.



Ryanair, con la schiettezza che da sempre contraddistingue la sua comunicazione, ha già annunciato alcuni tagli, soprattutto sugli aeroporti con le tariffe più elevate come Dublino, Varsavia e anche Milano Malpensa. La low cost attendeva infatti 57 jet entro giugno e sulla base di questa previsione aveva stilato il programma. Ma ora la compagnia ha reso noto che Boeing ne consegnerà solo 40, come riporta travelmole.com.



Gli effetti sui prezzi

La questione ovviamente non si limita alla sola disponibilità dei posti. Come si deduce dalla legge economica più conosciuta, alla riduzione di offerta corrisponde sempre un aumento dei prezzi. E questo proprio in un momento in cui le tariffe non sono certo competitive.



Insomma, quella che si sta creando per l'estate rischia di essere una nuova tempesta perfetta, proprio quando la corsa al rialzo dei prezzi dei voli sembrava essersi fermata (anche se l'inversione di tendenza era comunque molto lontana).



L'estate potrebbe nuovamente riservare qualche sorpresa.