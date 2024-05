Parola d'ordine: semplificazione. È questo l'obiettivo delle misure previste dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, veicolate attraverso la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate. Un documento in quattro paragrafi in cui si analizzano le facilitazioni relative al pagamento dei tributi, la razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, il potenziamento dei servizi digitali e i periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.

Occhio, dunque, al calendario: l'Agenzia delle Entrate, al netto di situazioni urgenti, non invierà alcuna comunicazione - come per esempio quelle sui controlli formali delle dichiarazioni - dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

La rateizzazione

Altra news riguarda, invece, i termini per il pagamento rateizzato delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi emersi dalle dichiarazioni presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni Inps, data differita al 16 dicembre.

In ultimo, come riporta adnkronos.com, significativa sarà l’estensione della piattaforma PagoPa per il versamento delle cifre che possono essere pagate con F24 nonché il rafforzamento degli attuali servizi digitali e l'introduzione di ulteriori canali, il tutto con lo scopo di rendere più agile l’interazione con i cittadini e l'assistenza da remoto.