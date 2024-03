Venezia, Delta riprende i voli giornalieri su New York

08:47

Ricominciano oggi i voli nonstop operati da Delta Air Lines tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e New York Jfk. I collegamenti saranno effettuati ogni giorno utilizzando un Boeing 767-300 da 216 posti. Per la prima volta, inoltre, la compagnia aerea programmerà due voli da Venezia per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento nonstop e aggiungendo, per questa destinazione, un secondo volo per tutta l’estate.

Il network dei voli

In totale i collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti saranno 17 alla settimana durante il picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il Nord America.

“Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo - ha detto Matteo Curcio, senior vice president per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea -. I nostri collegamenti rappresentano importanti opportunità di business e di turismo anche per Venezia e la regione”.



La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, “che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno - ha commentato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save - hanno ampiamente superato i volumi del 2019”.