Delta, l’attesa del volo diventa esperienza nella nuova Premium Lounge

12:03

Aree benessere e cucina di alta qualità. L’esperienza del viaggio targata Delta inizia in aeroporto, prima della partenza. La compagnia aerea lancia infatti le Premium Lounge - al debutto negli scali di New York-Jfk, Los Angeles e Boston -, promettendo ai passeggeri in attesa del volo un livello di servizio più elevato e personalizzato.

Pubblicità

La prima apertura prevista sarà nel mese di giugno al Jfk. Distribuita su una superficie di 3.500 metri quadrati, la lounge ospiterà sia una brasserie che un buffet con cucina a vista e presenza dello chef, oltre ad aree benessere dedicate.



Come le Delta Sky Club, le Premium Lounge avranno una propria identità, ognuna includerà elementi unici, ispirati alla città ospitante.



"Vogliamo che ciascuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato - spiega Claude Roussel, vice president – Sky Club and Lounge Experience -. Non basta disporre di spazi belli e di un’ottima offerta. Gli ospiti di ogni Premium Lounge dovranno sentirsi accolti e riconosciuti quando varcano la soglia della lounge, proprio come farebbero nel loro hotel o ristorante preferito. Non vediamo l’ora di offrire loro un caloroso benvenuto e di far sì che ogni ospite si senta davvero premium”.