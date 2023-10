08:57

Si chiama Tourism&Hospitality Hub ed è la piattaforma digitale che riunisce in un unico luogo tutte le manifestazioni della divisione Tourism&Hospitality organizzate da Italian Exhibition Group e ha lo scopo di offrire contenuti specifici durante tutto l'anno. Nella nuova app sono contenute le estensioni digitali per TTG Travel Experience e InOut – The Contract Community, gli appuntamenti dedicati all’industria del turismo organizzati da Italian Exhibition Group che si terranno dall’11 al 13 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini.

Con l’App, disponibile su Google Play e su App Store, espositori e visitatori potranno organizzare la propria partecipazione e avere l'agenda appuntamenti sempre a portata di mano.



Di seguito tutte le funzioni che sono disponibili:



• Espositori dalla A alla Z: tutti gli espositori presenti in fiera a portata di mano.

• Mappa Interattiva navigabile: trova con facilità gli espositori

• Biglietto digitale per accedere alla fiera; genera un QR code che si potrà utilizzare nei padiglioni espositori, al posto del biglietto da visita, per condividere le informazioni di contatto.

• Digital Agenda per inviare le richieste di appuntamento agli espositori direttamente dall'applicazione

• Novità degli espositori presentate durante la manifestazione

• Programma eventi: Tourism&Hospitality Hub è un evento ricco di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. E per non perdere i contenuti che interessano sull'App sarà disponibile lo streaming degli eventi.