Celebration Key, Carnival svela i primi dettagli dell’isola privata

In vista del lancio di Celebration Key, la nuova isola privata di Carnival Cruise Line che debutterà a luglio 2025, la compagnia ha alzato il velo sui dettagli di uno dei ‘portali’, ossia una delle aree dell’isola.

Il portale, chiamato Paradise Plaza, sarà il luogo in cui gli ospiti verranno accolti e dove potranno trovare informazioni sulla destinazione per aiutarli a pianificare la loro giornata. La piazza avrà una passeggiata, un arco a forma di sole e un Suncastle alto 10 piani.

La Calypso Lagoon comprende la più grande laguna d'acqua dolce dei Caraibi, un campo sportivo e un bar sulla spiaggia con altalene per gli ospiti. Sarà caratterizzato da due ristoranti a servizio completo e da un mix di snack-bar.

Una sezione della Calypso Lagoon e la spiaggia adiacente saranno designate come area per soli adulti e includeranno un bar sull'acqua con DJ, cabine e lettini.

Gli altri portali ospiteranno un'area per famiglie, un private retreat e uno spazio commerciale.

Celebration Key sarà raggiunta da 18 navi Carnival in partenza dai porti degli Stati Uniti e sarà inserita come tappa in oltre 500 itinerari. Fino a due navi Carnival potranno attraccare al molo da crociera che consente agli ospiti l'accesso diretto all'isola.