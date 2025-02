Smartbox, i nuovi pacchetti per coppie e famiglie a Carnevale

In occasione del Carnevale Smartbox ha ideato pacchetti nuovi dedicati alle coppie e alle famiglie in viaggio. Sono oltre 14mila le esperienze che Smartbox mette a disposizione per il primo target nel cofanetto ‘Magiche emozioni per due’, che include una gamma di scelte che spaziano dai soggiorno in città e fuoriporta alle cene, ma è anche possibile scegliere pacchetti benessere o combinazioni che uniscono il relax alle attività sportive.

L’altro cofanetto, ‘2 giorni in famiglia’, è pensato per 2 adulti e 1 o 2 bambini e include una notte con colazione in agriturismi e hotel 3 o 4 stelle selezionati. I soggiorni si concentrano sulle città italiane e su alcune mete europee, come ad esempio Granada o Nantes.