Quasi 9 europei su 10 – l’88% – sceglieranno di spendere in esperienze. Lo dice la nuova ricerca Mastercard relativa al 2024, che analizza cosa spinge le persone a dare priorità alle esperienze, in un anno che si prevede ricco di eventi.

Anche per gli italiani sono centrali le esperienze, tra cui i viaggi al 49% e l’enogastronomia al 32%.

«Non c’è da stupirsi che gli europei prediligano gli acquisti esperienziali, d’altronde si tratta di una regione che vanta un ricco patrimonio culturale, eventi sportivi e musicali senza eguali e luoghi che la rendono la cornice ideale per creare e condividere ricordi destinati a durare una vita” ha detto Raja Rajamannar, chief marketing & communications officer di Mastercard.

Il trend a favore degli acquisti esperienziali a discapito dei beni materiali è supportato anche dai dati del Mastercard Economics Institute, che rivelano un aumento in Europa della quota di budget destinata alle esperienze che, nel 2023, ha raggiunto il 22% della spesa totale, superando il 19% nel 2019. In confronto, la quota di spesa per i beni materiali è rimasta pressoché stabile.

«Negli ultimi anni i consumatori hanno dovuto prendere decisioni impegnative in fatto di prioritizzazione della spesa – ha ricordato Natalia Lechmanova, chief economist Europe del Mastercard Economics Institute –. Ciò nonostante, il desiderio di vivere esperienze indimenticabili non è mai scomparso: secondo quanto emerge dai nostri insight, ci aspettiamo che saranno proprio gli eventi come le competizioni sportive globali, i tour musicali e i festival cinematografici internazionali a tenere alta la spesa in esperienze».

In linea con il resto d’Europa, anche in l’Italia l’Experience Economy si conferma la tendenza per il 2024, con un italiano su due (49%) che vorrebbe concedersi esperienze strettamente legate ai viaggi e il 32% che predilige invece esperienze a tema enogastronomico e culinario. Sono le passioni a muovere le persone: il 34% dei connazionali afferma che viaggerebbe in un altro Paese o continente anche solo per vivere un’esperienza appassionante.

Tra le esperienze, quelle di più grande impatto per gli intervistati sono i viaggi verso le destinazioni riconosciute come da visitare almeno una volta nella vita (39%) e quelli per assistere a fenomeni naturali (34%), come ad esempio l’aurora boreale.

Dopo aver vissuto e condiviso un’esperienza, solo poco più della metà degli italiani afferma di essere sempre o quasi sempre soddisfatto (67% vs il 78% in Europa).