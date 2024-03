Lufthansa: gli azionisti bocciano il riassetto del board

Gli investitori hanno respinto il riassetto della governance annunciato da Lufthansa, che prevede in particolare l’uscita dell’attuale cfo.

Come riporta Il Sole 24Ore, la compagnia aerea ha annunciato che il direttore finanziario, Remco Steenbergen, lascerà la società “di comune accordo” nell’ambito di un’ampia ristrutturazione del consiglio di amministrazione.

Altri tre membri del consiglio lasceranno l’azienda e la dimensione del board passerà a cinque membri da sei. Christina Foerster, Harry Hohmeister e Detlef Kayser lasceranno il cda il 30 giugno e Steenbergen li precederà il 7 maggio. Di fatto entro la metà del 2024 Lufthansa cambierà due terzi del suo board.

Gli analisti di Jp Morgan hanno sottolineato che l’attenzione del mercato è rivolta all’uscita del cfo, che era “apprezzato e rispettato dagli investitori”.

Per gli esperti la notizia non è completamente inattesa, dopo che la capogruppo Lufthansa aveva deciso di non procedere con la vendita di una quota di minoranza in Lufthansa Technik, il che è stato considerato un ‘colpo’ inflitto all’autorità di Steenbergen.