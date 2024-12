Sea Prime presenta l’espansione di Linate Prime a Dubai

Sea Prime presenta l’espansione del suo polo a Linate all’edizione 2024 di Mebaa a Dubai.

“Il progetto di espansione di Linate Prime è un passo significativo nel nostro impegno per fornire un’esperienza di alto livello ai nostri clienti - dichiara in una nota Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -, compresi quelli dal Middle East che rappresentano circa il 5% del traffico gestito nei nostri scali. Con il comfort e l’efficienza al centro di questo nuovo sviluppo, stiamo rafforzando la nostra posizione di leadership nella business aviation in Italia e in Europa, preparandoci anche alle esigenze delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026”.

I lavori in corso riguardano l’ampliamento del Terminal e delle aree di parcheggio, con l’obiettivo di migliorare i servizi ai passeggeri.

Il progetto prevedete l’ampliamento di circa 10 mila mq del piazzale aeromobili, che precederà i lavori del terminal.