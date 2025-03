ImmaTravel lancia il tour ‘Sulle tracce di Imma Tataranni’

ImmaTravel, fondato da Anna Bruno e Annamaria Malaspina, lancia il tour esclusivo Sulle Tracce di Imma Tataranni, un’esperienza unica per esplorare i luoghi iconici della serie tv girata in Basilicata. Dal 2 al 5 ottobre 2025, i partecipanti vivranno un viaggio immersivo tra Matera e i borghi lucani, scoprendo le bellezze e la storia della regione. Un tour esclusivo, con guida esperta e un massimo di 20 partecipanti, per un’esperienza autentica e personalizzata.

ImmaTravel è stato fondato da Anna Bruno (giornalista di viaggio) e Annamaria Malaspina (agente di viaggi), due donne lucane che ispirandosi alla protagonista della serie, Imma Tataranni, hanno deciso di creare un tour che celebri la loro terra, la Basilicata e le sue bellezze. Il nome stesso del tour operator nasce proprio dall’ammirazione per la forza e la determinazione di Imma Tataranni, personaggio che incarna perfettamente l’anima della regione.

“Vogliamo condividere la nostra passione per la Basilicata e per Imma Tataranni con i nostri ospiti – dicono le fondatrici -. Questo tour è un tributo alla nostra terra e alla nostra cultura, ma anche una celebrazione del personaggio che ci ha ispirato. Come donne lucane, siamo orgogliose di poter portare il mondo nei luoghi che hanno fatto apprezzare la nostra terra”.