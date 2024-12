Scalapay: i 5 macro-trend che muoveranno il turismo nel 2025

Una trasformazione epocale, in cui innovazione tecnologica e nuove aspettative dei consumatori riscrivono le regole del gioco. È il contesto con cui il settore del travel si trova oggi a fare i conti. Dalla personalizzazione del viaggio che passa anche attraverso una narrazione autentica delle esperienze alla semplificazione dei processi; dalla centralità della trasparenza nell’era digitale alla flessibilità degli strumenti di pagamento, il comparto è alle porte di una nuova era plasmata dall’innovazione tecnologica che sta rivoluzionando l’e-commerce e i comportamenti d’acquisto dei turisti. Tutti desiderano viaggiare, ma ciascuno alle proprie condizioni. “Il Buy Now, Pay Later è ormai ritenuto indispensabile da metà della popolazione italiana per gli acquisti legati al mondo dei viaggi, con evidenze che mostrano un aumento significativo della spesa quando i consumatori adottano questa soluzione”, fa notare Matteo Ciccalè, Vice President of Strategic Growth di Scalapay, ricordando agli operatori del settore che assecondare questa tendenza significa “intercettare una domanda sempre più diffusa” che secondo i segnali di consumo intercettati da Scalapay, si muoverà nel solco di 5 macro-tendenze.

1. Viaggi su misura: la rivoluzione della personalizzazione La ricerca di esperienze personalizzate rappresenta la priorità per i viaggiatori di oggi. Piattaforme alimentate dall’IA generativa offrono soluzioni uniche, come itinerari su misura, suggerimenti basati sul budget e consigli personalizzati in tempo reale. Le innovazioni come la realtà aumentata (AR) e virtuale (VR) stanno rivoluzionando la pianificazione dei viaggi: i viaggiatori possono esplorare virtualmente una villa sul mare o passeggiare per le strade di una città prima ancora di prenotare. Per i brand turistici, questa personalizzazione non è solo un’opportunità, ma una necessità per conquistare i consumatori.

2. Fiducia e trasparenza: costruire credibilità nell’era digitale In un contesto contaminato da recensioni non veritiere e frodi online che minano la fiducia, i viaggiatori cercano piattaforme che offrano garanzie autentiche. Secondo Scalapay, la credibilità sarà il fattore determinante: recensioni verificate, descrizioni trasparenti e protezione contro le truffe devono essere al centro dell’offerta. Per le aziende della filiera, ciò significa investire in strumenti che aumentino la sicurezza e adottare una comunicazione chiara in ogni fase, dalla ricerca delle destinazioni al check-out.

3. Esperienze autentiche: narrazioni che connettono Il cliente pone oggi grande attenzione all’autenticità delle attività proposte durante il viaggio e ricerca la possibilità di vivere esperienze immersive, che facilitino le connessioni. Le esperienze che uniscono avventura, scoperta culturale e rigenerazione personale guidano le scelte di viaggio. Le strategie vincenti si basano su collaborazioni con influencer che contano su community reali e interattive e sulla promozione di contenuti generati dagli utenti, costruendo fiducia e coinvolgimento attraverso storie reali e ispirazionali.

4. Pagamenti flessibili: democratizzare i viaggi Le opzioni di pagamento innovative, come il BNPL proposto da Scalapay, contribuiscono a una maggiore accessibilità all’esperienza di viaggio. Oggi è possibile distribuire/dilazionare il costo di voli, hotel e gli stessi pacchetti in rate, consentendo ai consumatori di vivere soggiorni memorabili senza sacrificare il proprio budget. Per gli operatori del settore travel, il BNPL rappresenta una leva strategica per aumentare le prenotazioni, attrarre viaggiatori premium e mantenere elevata la percezione del valore delle offerte.

5. Customer experience: velocità e flessibilità come standard I viaggiatori ricercano esperienze fluide e aggiornamenti in tempo reale. Dalla prenotazione all’arrivo, le piattaforme devono garantire notifiche puntuali, opzioni di check-in semplificate e conferme immediate: la cura di tali servizi che non possono più essere considerati ancillari, risulta determinante per fidelizzare i clienti. Ulteriori alternative flessibili, come prenotazioni last-minute o rimborsi rapidi, sono ormai essenziali per soddisfare le esigenze dei viaggiatori digitali.