Cloud 7 debutta in Europa con un boutique art-hotel nel cuore di Roma

Cloud 7 approda nella Capitale. Il lifestyle brand di Kerten Hospitality apre Cloud 7 Hotel Roma, il suo primo indirizzo nel cuore della Città Eterna, tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi da piazza di Spagna.

Il boutique hotel, che segna il debutto in Italia e in Europa, si propone come punto di riferimento per amanti del design, della creatività e della cultura locale. “Siamo entusiasti di portare il concept Cloud 7 in una città iconica come Roma - afferma Marloes Knippenberg, ceo di Kerten Hospitality -. Il nostro approccio all’ospitalità, incentrato su esperienze autentiche, design innovativo e comunità, mira a trasformare il modo in cui gli ospiti vivono la città. Questa apertura - aggiunge - segna un passo importante nella nostra espansione globale, con progetti ambiziosi per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Europa e in Marocco”.

La struttura si rivolge a un pubblico di giovani, nomadi digitali e amanti dell’arte che cercano un’esperienza di viaggio ‘conscious’, senza rinunciare alla qualità e al design.

Il progetto

In fase di progettazione Agnese Landolfo, art curator per Kerten Hospitality, ha collaborato strettamente con lo studio Genius Loci Architettura, che ha realizzato la ristrutturazione e l’interior design dell’hotel, operando una selezione tra gli artisti locali, già affermati, ma anche tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, tutti chiamati a realizzare opere d’arte site-specific da inserire nella struttura.

Ogni dettaglio del nuovo Cloud 7 Hotel Roma, dalle imponenti installazioni alle opere più intime nelle camere, racconta la storia della Capitale attraverso una lente contemporanea e linguaggi espressivi diversi. “Cloud 7 offre agli ospiti un’esperienza immersiva - spiega Romina Lupattelli, general manager di Cloud 7 Hotel Roma - circondati da lavori che stimolano i sensi e facendoli sentire parte di un ambiente che rispecchia la cultura locale. A questo si aggiunge una cura particolare nell’accoglienza, che crea un’atmosfera perfetta per scambiare idee ed esperienze”.