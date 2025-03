Voli, crescita infinita:le previsioni di Aci World

La cifra è importante: entro il 2053, il traffico aereo vedrà i passeggeri crescere fino a 22,3 miliardi. Lo dice Aci World, nel suo bollettino biennale, che partendo dai dati del 2024 e dai forecast per il 2025, lancia lo sguardo in avanti e calcola un incremento potenziale del movimento passeggeri che vedrà più che raddoppiare i risultati del 2024.

Si passerà per step diversi: dal 2024 al 2043, si prevede che il traffico passeggeri globale crescerà a un tasso di crescita annuale del 3,4% per raggiungere 17,7 miliardi di passeggeri. Entro il 2045, si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà 18,7 miliardi, raddoppiando circa il livello del 2024.

Il 2024 non centra il risultato

L’anno appena concluso, infatti, ha fatto registrare 9,5 miliardi di passeggeri, con una crescita del 9% rispetto al volume del 2023. Un dato sotto le stime: le previsioni precedenti, che non avevano calcolato la pandemia di Covid 19, avevano anticipato che nel 2024 si sarebbero raggiunti gli 11,4 miliardi di passeggeri, un numero non ancora raggiunto.

Si prevede, però, che entro quest’anno tutti i mercati si saranno ripresi dall'impatto della pandemia e saranno entrati in una traiettoria di crescita stabilizzata.

L’Africa dovrebbe far registrare 236 milioni di passeggeri (107% del livello del 2019), l’Asia-Pacifico 5 miliardi di passeggeri (103% del livello del 2019), l’Europa 5 miliardi di passeggeri (102% del livello del 2019), l’America Latina-Caraibi 746 milioni di passeggeri (111% del livello del 2019). E ancora il Medio Oriente 443 milioni di passeggeri (109% del livello del 2019) e il Nord America 1 miliardo di passeggeri (104% del livello del 2019).

Le previsioni, inoltre, mostrano come le economie emergenti e in via di sviluppo registreranno tassi di crescita più elevati rispetto alle economie avanzate, con il Medio Oriente e l'Asia-Pacifico in testa con un tasso annuale di crescita del 5,2% e del 5% rispettivamente tra il 2024 e il 2030, superando la media globale del 4%.

Un panorama volatile

Nel 2024 la crescita globale dei passeggeri ha dovuto affrontare notevoli incertezze derivanti dall'evoluzione del panorama economico e geopolitico. L'attuale reintroduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti sotto il secondo mandato del presidente Trump ha sollevato preoccupazioni circa potenziali interruzioni del commercio globale, che potrebbero influenzare indirettamente la domanda di viaggi internazionali. Inoltre, le continue sfide della catena di fornitura e i ritardi di produzione dei produttori di aeromobili, nonché le continue tensioni geopolitiche, continuano a rappresentare un rischio per le opportunità di crescita, alterando potenzialmente le rotte di volo, aumentando i costi operativi e influenzando il sentiment dei passeggeri.

Nel 2025, si prevede che il traffico passeggeri globale raggiungerà i 9,9 miliardi con un tasso di crescita del 4,8% anno su anno. Mentre la domanda di passeggeri rimane forte, si prevede che il ritmo di espansione rallenterà man mano che i mercati passeranno da impennate guidate dalla ripresa a modelli di crescita strutturali a lungo termine.

Sfide chiave come l'incertezza economica, le tensioni geopolitiche e i vincoli di capacità delle compagnie aeree modelleranno sempre di più la traiettoria del settore. Nei mercati avanzati, la stabilizzazione della domanda, i colli di bottiglia della catena di fornitura nella produzione di aeromobili e la carenza di capacità aeroportuale potrebbero frenare la crescita, mentre nei mercati emergenti, gli elevati investimenti infrastrutturali e la crescente domanda di viaggi della classe media continueranno probabilmente a guidare l'espansione.