Ibis celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario. Fondato nel 1974 su tre pilastri fondamentali - convenienza, innovazione e qualità – il marchio ha rivoluzionato il concetto di viaggio e ospitalità, diventando il pioniere europeo nell’offerta di soggiorni confortevoli e di alta qualità accessibili a tutti.

Oggi è marchio leader mondiale negli hotel economy, presente in oltre 2mila 500 sedi in 79 Paesi con tre marchi distinti, ibis, ibis Styles e ibis budget. In pipeline oltre 320 hotel ed entro fine 2024 si segnala l’apertura nell’80° Paese entro la fine dell’anno, con l’ibis Styles Reykjavik Muli in Islanda.

In occasione dei suoi 50 anni ibis lancerà un nuovo programma di cultura aziendale, una employee ambassadorship globale e una campagna di branding, che andranno a rafforzare i valori fondamentali del marchio.

“Ibis è un autentico power brand. Conosciuto in tutto il mondo, ha reso i viaggi accessibili, permettendo a tutti di vivere esperienze di viaggio di qualità, indipendentemente dal budget - afferma Karelle Lamouche, chief commercial officer, premium midscale & economy brands di Accor -. Il 50° anniversario non è semplicemente una celebrazione, ma una testimonianza di cinque decenni di grande dedizione nel rendere i viaggi possibili, nell’offrire un’ospitalità attenta a tutti e nel mantenersi leader indiscusso nel segmento di riferimento. Quest’anno celebriamo con orgoglio il nostro anniversario con le persone e le comunità che sono cresciute con noi. Da 50 anni, offriamo ai nostri collaboratori una formazione d’eccellenza nell’ospitalità, alimentando le loro competenze e la loro passione. I viaggiatori scelgono e rimangono con ibis: questo è vero da 50 anni e lo sarà nei prossimi 50, perché sappiamo che ibis è una gemma rara e sono le persone a fare la differenza”.