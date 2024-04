Mangia’s Brucoli, maxi investimento per il restyling

Un investimento di 27 milioni di euro per una ristrutturazione globale che ha interessato camere, spazi comuni, servizi e plus per la clientela. Il Mangia’s Brucoli, Sicily, ha riaperto con una veste completamente nuova, unendosi agli Autograph Collection Hotels, parte del portafoglio globale di Marriott Bonvoy di hotel indipendenti che si distinguono per la loro individualità.

Camere e servizi

Le 402 camere, tra cui 50 suite e 16 camere e suite Swim-Up sono state tutte ristrutturate e disegnate dal famoso architetto e designer spagnolo Tomás Alía presso Estudio Caramba. Sono dotate di wi-fi ad alta velocità, smart tv e aria condizionata, e molte di esse godono di vista sul mare o sul giardino o di terrazza privata. Gli ospiti che desiderano vivere un’esperienza più esclusiva possono prenotare il Pacchetto Unico, che comprende servizi su misura come early check-in e late check-out, oltre a un regalo di benvenuto e aree private dedicate.

Strutture sportive

Tra le nuove strutture una pista da corsa, campi da tennis, beach volley e bocce, oltre a un campo da calcio e sport acquatici, tra cui canoa e stand up paddle. Il resort ha inoltre un miniclub, tre piscine e quattro ristoranti alla carta: Donna Floriana Bistrot, Al Grano Pizzeria, Scausu Grill e Kaigan Sushi Bar, cui si aggiunge un buffet di piatti italiani e internazionali al ristorante Mediterra. Hanno inoltre la possibilità di rilassarsi con un drink rinfrescante e uno spuntino al Lime Pool Bar e al Chosquito Bar. Sono stati poi creati nuovi spazi interni, tra cui una sala di coworking e sale riunioni con una capacità fino a 750 persone.