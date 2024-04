Palladium Hotel Group si espande nella Penisola Arabica

Palladium Hotel Group rafforza la presenza internazionale arrivando sulla Penisola Arabica con il brand ‘Made in Ibiza’ Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences. Un progetto ambizioso, che prevede la realizzazione di una struttura alberghiera sull’isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah, con un investimento di oltre 100 milioni di dollari che integrerà 442 camere d’albergo e unità residenziali.

Punta di diamante sarà un elegante club sulla spiaggia, insieme a un ristorante di alto livello e a una suggestiva piscina a sfioro, tutti situati accanto al Wynn Resort Island e con vista sul Golfo d’Arabia.

“Questo è un triplo traguardo per l’azienda, poiché annunciamo il nostro debutto nella Penisola Arabica, la crescita di un marchio emblematico per Palladium Hotel Group e il primo ingresso del gruppo nel segmento delle branded residences”, commenta Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group.

L’attuazione di questa nuova brand identity del marchio Ushuaïa sarà effettuata gradualmente, culminando con la ristrutturazione entro il 2025 della Ushuaïa Tower di Ibiza, che sarà ribattezzata The Unexpected Ibiza Hotel, e - nel 2026 - con l’apertura di The Unexpected Al Marjan Island Hotel e The Unexpected Al Marjan Island Residences negli Emirati. G.G.