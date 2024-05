RHC Group potenzia il suo mondo web con strumenti di Intelligenza artificiale. Il gruppo, con i suoi 4 hotel, Palazzo Montemartini Rome, all’Hotel Raito o al Paradiso Relais a Vietri sul Mare o ancora a La Plage Resort Taormina, ha sviluppato nuovi sistemi e inserito nuove risorse umane per differenziare l’approccio con il cliente e non solo.

Tra gli strumenti di IA adottati dall’ufficio marketing e volti allo sviluppo di mezzi diversi per il mondo del web, spiccano da una parte la possibilità di monitorare ogni singola richiesta dell’ospite, con immediata risposta e soddisfazione durante il soggiorno, dall’altra la migliore comunicazione interna rivolta ai diversi reparti con l’uso di Avatar creati ad hoc.

A questo si aggiunge l’accoglienza e la gestione degli ospiti con figure dedicate che, oggi, travalicano il classico banco del ricevimento, evitando così non solo la barriera fisica ma permettendo un dialogo migliore con il cliente sin dal momento dell’arrivo, riuscendo in questo modo a cogliere le esigenze di ogni singolo ospite e proporre suggerimenti per vivere al meglio il soggiorno.

“Il mondo del turismo è in continua evoluzione ed è necessario non solo adattarsi, ma soprattutto anticipare le esigenze degli ospiti, che sono abituati a viaggiare in tutto il mondo, ognuno con le proprie esigenze e peculiarità - afferma Giuseppe Marchese, ceo del gruppo RHC -. In questi mesi abbiamo studiato, elaborato e sviluppato sistemi e risorse per migliorare i processi interni e l’accoglienza agli ospiti, inserendo anche nuove figure, giovani e motivate, dall’ufficio marketing al front office. E i risultati non si sono fatti attendere.”