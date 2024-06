Enrica Montanucci non si arrende mai. Questa sua caratteristica le permette di fare tenere sempre alta l’attenzione al mondo della distribuzione. A volte alza troppo il tiro, ma in molte occasioni ha invece il merito di non fare passare inosservate situazioni importanti.

Questa volta, di prima mattina, ha scritto un post durissimo sul pronunciamento dell’Antitrust, che ha deciso di non intervenire sulle politiche di Ryanair.

Sempre loro si dirà, gli irlandesi che dominano nei nostri aeroporti. Sia chiaro la linea aerea di Dublino fa il suo lavoro in un Paese che da tempo non ha una politica dei trasporti adeguata. Dove si è lasciata terra libera il traffico aereo nazionale e di corto raggio è andato a finire nel paniere dei vettori low cost. Ora chi aspettava un freno delle autorità a certe politiche di Ryanair è rimasto deluso.

Montanucci come presidente Maavi invita da tempo tutte le adv a tenere alta la guardia, “perché l’Antitrust rifiutando le azioni legali contro l’abuso di forza Ryanair ha rifiutato la giusta richiesta di rispetto e dignità”. Se non si metterà ordine nel mondo del trasporto aereo, con direttive chiare, questa rischia di essere solo la prima di una lunga serie di battaglie destinate alla sconfitta.