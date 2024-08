Namibia, terra di contrasti. Tra avventura e libertà

Porta il nome del deserto che ne modella per buona parte la superficie, il Namib: una stringa di sabbia e di silenzio che lambisce l’Oceano Atlantico dall’estremità settentrionale a quella meridionale del Paese. È il primo dei tanti contrasti paesaggistici che balza all’occhio e che ci si lascia alle spalle andando verso l’interno, dove questa volta il deserto cede il passo alla densa vegetazione della regione dello Zambesi, punteggiata di fiumi e spazi acquatici immersi in un clima decisamente tropicale. L’ambiente ideale per moltissime specie di uccelli, ippopotami, antilopi e per la straordinaria famiglia dei Big Five: leoni, rinoceronti, leopardi, elefanti e bufali. I parchi nazionali permettono di osservarne in abbondanza, incluso l’Etosha National Park meta irrinunciabile per chi desideri sperimentare l’avventura del safari. Si trova nella parte settentrionale della Namibia, mentre all’estremità opposta, a sud, si trova un’altra meraviglia imperdibile, il Fish River Canyon, per estensione il secondo del pianeta: 161 chilometri di lunghezza e una profondità di mezzo chilometro. Lo si può osservare dai moltissimi punti panoramici oppure facendo trekking.

Perché fare un viaggio in Namibia La prima ragione è la quasi totale certezza di trovare bel tempo. I giorni di sole sono infatti mediamente 300 l’anno. E poi ci sono i collegamenti aerei, che permettono di raggiungere Windhoek da Francoforte, Addis Abeba e, a partire dal mese di agosto, anche da Doha. Nessun problema di jetlag e, dall’atterraggio, la sorpresa di trovarsi piacevolmente immersi nelle tradizioni e nella cultura delle tante etnie che abitano il Paese, ciascuna con un proprio passato e con la propria lingua. Comunicare è però semplicissimo, attraverso l’inglese oppure il tedesco, ed è questo che fa della Namibia una destinazione accogliente e inclusiva. All’interno del Paese ci si può spostare con facilità, noleggiando un’auto oppure in camper, in bus o con voli interni. Per il soggiorno ci sono confortevoli campsites indicati per i viaggiatori con budget contenuto, hotel di charme nelle città e guest farm di campagna, cui si aggiungono lodge di lusso, ciascuno con un’architettura e uno stile che li contraddistingue. Nei lodge come nelle organizzazioni che organizzano i safari si lavora nel rispetto della sostenibilità sociale ed economica, coinvolgendo la popolazione locale. La tradizione enogastronomica è un’altra ottima ragione per scegliere la Namibia. È una cucina attenta alla qualità bio, spesso basata sul principio di filiera corta farm-to-table. Selvaggina, carni bovine, ostriche fresche dell’Atlantico e il raro tartufo del Kalahari sono solo alcune delle molte specialità della tavola locali.