Waldorf Astoria apre a Helsinki la prima struttura nei paesi nordici

Hilton avrà a Helsinki il primo hotel della collezione Waldorf Astoria nei Paesi nordici. Il gruppo ha infatti firmato un accordo di gestione con M&L Group per l’hotel Maria.

Situata nello storico quartiere di Kruununhaka, in un edificio progettato nel 1885 dall’architetto Lagerspetz, la struttura di 116 camere sarà ribattezzata nel corso dell’anno Waldorf Astoria Helsinki, dopo un breve periodo di transizione durante il quale l’hotel rimarrà operativo.

L’hotel di lusso avrà un ristorante gourmet, un bar, una palestra e un centro benessere nordico completo di tradizionale sauna finlandese.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East & Africa di Hilton, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con M&L Group per portare il marchio Waldorf Astoria in Finlandia. Stiamo raggiungendo i 300 hotel di lusso nell’area Emea ed è fantastico aver firmato il nostro primo contratto nei paesi nordici. La capitale finlandese ha visto crescere la domanda turistica negli ultimi anni e non vediamo l’ora di offrire i nostri servizi a un numero sempre più grande di viaggiatori con l’apertura della nostra quarta struttura in città”.

Jocelyn Kum, executive director di M&L Group, ha aggiunto: “L’aumento della domanda di viaggi di piacere e d’affari di alto livello in Finlandia rappresenta per noi un’opportunità strategica. Per oltre un decennio, la nostra partnership con Hilton si è fondata su valori condivisi e su un impegno costante verso l’eccellenza. Il Waldorf Astoria Helsinki segna la nostra ottava partnership alberghiera e siamo entusiasti di introdurre questo iconico brand di lusso in città e di contribuire al crescente appeal della destinazione per i viaggiatori più esigenti”.