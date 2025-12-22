Alla presentazione del Piano Strategico 2025-2029 di FS, l’a.d. Stefano Donnarumma ha illustrato la struttura del Gruppo, articolata in cinque Business Unit: Infrastrutture ferroviarie (RFI e Italferr) con focus su sicurezza ed ERTMS; Infrastrutture stradali (Anas) con cantieri digitalizzati; Trasporto passeggeri Italia con rinnovo mezzi e intermodalità; Trasporto internazionale con nuova AV; Logistica con FS Logistix orientata ai corridoi TEN-T.

Sul fronte energia, FS compie un salto industriale: primo consumatore elettrico italiano con il 2% del fabbisogno nazionale, ha lanciato la prima gara PPA da 275 GWh, ottenendo un risparmio del 25%. Con FS Energy l’obiettivo è generare 400 GWh tramite fotovoltaico, fino a 2 GW di potenza installata. L’evoluzione tecnologica vale 20 miliardi, tra sistemi digitali e dynamic pricing. Sulla connettività a bordo, Donnarumma ha definito il tratto pilota di 60 km a 300 km/h “una vera rivoluzione”.