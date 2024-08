La Toscana replica il tutto esaurito del 2023 a Ferragosto

Andamento sostanzialmente stabile quello della settimana di Ferragosto per la Toscana, con il neo di una minore propensione alla spesa. E’ questa l’analisi del Centro Studi Turistici per Assoturismo-Confesercenti Toscana, che rivela come il trend simile all’anno scorso, però, vada valutato positivamente nel suo complesso.

“Ferragosto da tutto esaurito in Toscana – ha commentato a Pisatoday Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana - in particolar modo c’è stata una ripresa repentina delle località balneari, con punte sul centro, nel sud della Toscana e l’isola d’Elba, che sfiorano il tutto esaurito in tutte le località”.

A conferma delle parole di Gronchi ci sono i tassi di occupazione alberghiera, intorno al 95 per cento un po’ ovunque con l’eccezione delle città d’arte che, complice il grande caldo, si fermano all’82 per cento.