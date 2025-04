LOT Polish Airlines lancia il Varsavia-Malta

Hanno debuttato ieri i nuovi voli di LOT Polish Airlines fra Varsavia e Malta. Il collegamento con l’isola del Mediterraneo viene operato 4 volte a settimana, il martedì, mercoledì, sabato e domenica.

“Con la sua storia, il mare e il clima mite, Malta merita di essere visitata tutto l’anno - dice Michal Fijol, ceo di LOT Polish Airlines -. Il nuovo servizio permette ai viaggiatori di scoprire il fascino di quest’isola con quattro comodi voli operativi ogni settimana”.

Anno dopo anno, la popolarità di Malta sta crescendo rapidamente tra gli acquirenti polacchi. A gennaio di quest'anno, i turisti polacchi rappresentavano il gruppo più numeroso di visitatori europei a Malta: quasi 31.000. Secondo gli ultimi dati, a febbraio l'isola è stata visitata da un numero ancora maggiore di polacchi (31.500), posizionandosi al secondo posto tra le nazioni europee, seconda solo ai visitatori provenienti dal Regno Unito.

“LOT aggiunge un’ulteriore dimensione alla connettività di Malta dalla Polonia, aprendo le porte a segmenti come i viaggi d'affari – aggiunge Carlo Micallef, ceo dell'Autorità per il Turismo di Malta -. Inoltre, le reti di LOT in Nord America e Asia offrono servizi aggiuntivi ai visitatori provenienti da questi mercati a lungo raggio che desiderano visitare Malta”.