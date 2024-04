Ponti di primavera, protagonisti i borghi italiani

Aumenta l’orientamento al viaggio nei piccoli borghi in occasione del ponte del 25 aprile. Secondo i dati dell’indagine congiunta realizzata da Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e Ismea, infatti, i borghi rappresentano, insieme alle città d’arte, le prime scelte degli italiani che viaggiano, con qualche distinzione sulla base della fascia d’età e dell’area geografica di appartenenza.

“Sono territori ricchi di fascino e storia, meno affollati e al contempo più accessibili economicamente, oltre che alle classiche città d’arte - afferma Roberta Garibaldi -. Il paesaggio rurale si conferma essere fra le esperienze più desiderate, un driver che deve e può essere valorizzato per creare valore economico, sociale e culturale per le aree interne. È auspicabile ripensare i modelli di sviluppo, dai trasporti alle figure professionali che lavorano sul territorio, ma anche la necessità di organizzare il sistema”.

Le cifre e le tendenze

Sono circa 14 milioni gli italiani in partenza per i ponti di primavera: di questi, il 56% si prepara a 2-3 giorni di vacanza, il 23% farà soltanto un giorno e senza pernottamento, il 17% arriverà a una settimana intera e il 4% andrà anche oltre i sette giorni di break lavorativo. In sostanza, soltanto il 33% non ha intenzione di muoversi da casa.

Quanto al budget a disposizione per la vacanza di fine aprile e inizio maggio, rispetto allo stesso periodo del 2023, è invariato per il 54%, leggermente superiore per il 21% e molto superiore per il 5% degli intervistati. L’attività enogastronomica preferita dal turista in primavera è il godimento del paesaggio rurale (30%). A seguire troviamo le esperienze di degustazione nei ristoranti, che sono particolarmente apprezzate dai giovani di età compresa tra i 25 e 34 anni, e la partecipazione a eventi enogastronomici, mentre i rappresentanti della Gen Z sono più propensi a esperienze insolite, come le Spa a tema vino e olio o le esperienze attive.