Roma oltre ogni record: 1,2 milioni di turisti per il maxiponte

Oltre 1,2 milioni di visitatori nel solo maxiponte del 25 aprile. Basta solo questo dato per rendersi conto di come il turismo a Roma stia toccando i suoi massimi storici, superando anche i livelli pre-pandemici del 2019.

In base all’ultimo report dell’Ente bilaterale del turismo del Lazio (Ebtl) sull’andamento del mercato alberghiero emerge che, nel mese di marzo, la Capitale ha registrato un tasso di occupazione medio degli hotel pari al 70%, con una spesa media di 195 euro a notte. Una percentuale molto elevata, superiore di 4 punti alla media europea e che, come spiega Il Messaggero, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno segna un aumento dello 0,3%.

“Tra le altre grandi destinazioni italiane solo Firenze si avvicina al 70% di tasso di occupazione, con un costo medio di 213 euro a notte - spiega l’assessore capitolino al turismo, Alessandro Onorato -; Milano si attesta al 67,2 per cento, con un prezzo medio di 173 euro a notte, mentre Venezia è al 63,2 per cento”.

In Europa a registrare numeri più alti è stata solo Londra, con un’occupazione delle stanze del 76,4 per cento, per un prezzo medio di 196 euro a notte. Se si amplia lo sguardo al primo trimestre dell’anno, gli hotel romani hanno registrato un toc medio in aumento di 1,1 punti percentuali.