Santanchè: “Il turismo è il settore a maggiore crescita”

Il turismo è il settore dell’economia italiana che più di tutti è cresciuto nel periodo post-Covid. A sottolinearlo il ministro del Turismo Daniela Santanchè la quale, in una nota, spiega come il comparto abbia raggiunto “un +1,14% di imprese e, soprattutto, un ragguardevole +5,33% della platea di lavoratori. Un risultato straordinario - sottolinea Santanchè -, frutto di un forte lavoro di squadra che passa dalla tenacia e resilienza degli operatori del settore, ma anche dalle misure messe in campo dal governo e dal ministero per un settore a lungo dimenticato, ma che finalmente è tornato al centro della strategia nazionale”. E cita i 21 milioni di euro per incrementare il livello professionale del comparto e la detassazione di mance e lavoro notturno e nei festivi, “che hanno senz’altro fornito un importante impulso a questa performance sensazionale - aggiunge -. Senza dimenticare l’abolizione del reddito di cittadinanza, che è stato senza dubbio il contributo migliore”.