Shopping tourism: utu si espande nel mercato italiano

utu, la travel fintech company specializzata nel tax-free shopping per i turisti extra Ue, si espande ulteriormente nel mercato italiano e stringe una partnership con Coccinelle attraverso il lancio del suo ultimo prodotto, utu Privileges. L’azienda consente ai turisti extra Ue in visita in Italia di convertire il valore del rimborso Iva che riceveranno in aeroporto in un credito maggiorato sotto forma di voucher; tale credito maggiorato è spendibile per ulteriori acquisti presso i marchi aderenti, permettendo così di incrementare le vendite e reinvestire una parte di questi fondi all’interno dell’ecosistema italiano.

Nel corso del 2023, infatti, ai turisti in partenza sono stati concessi rimborsi Iva per un totale che si avvicina ai 700 milioni di euro. Risorse che, una volta erogate, tendono inevitabilmente a uscire dai confini nazionali. È in questo contesto che si inserisce uno dei principali obiettivi di utu: reinvestire una quota di tali fondi nel tessuto commerciale locale, evitando che questi possano abbandonare il Paese. L’obiettivo è di canalizzare nuovamente queste risorse finanziarie nell’economia italiana, mantenendo così le spese dei turisti all’interno del sistema economico nazionale.

Per i turisti un voucher dal valore maggiorato

“Il nostro obiettivo - afferma Flavio Gatti, Senior Vice President of Sales di utu - è di dare la possibilità ai turisti internazionali di massimizzare la loro esperienza di shopping e ai brand partner di incrementare le vendite e la customer engagement”. I turisti internazionali, infatti, beneficiano dei loro rimborsi fiscali ottenendo un valore maggiorato direttamente spendibile in negozio. In questo modo migliorano la propria esperienza d’acquisto e sono incoraggiati a spendere sempre di più.

Dal canto loro retailer e società partner beneficiano di maggiori vendite, grazie all’effetto moltiplicatore derivante dai rimborsi reinvestiti sul mercato locale, e incrementano la fidelizzazione. Gli operatori di rimborso Iva, inoltre, beneficiano di un aumento del volume delle transazioni tax-free e l’economia locale è potenziata dal reinvestimento dei ricavi. L’accordo con Coccinelle, aggiunge Gatti, “rappresenta un passo molto importante nel nostro percorso di crescita e di consolidamento nel mercato italiano”.