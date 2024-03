Sicilia, positive le previsioni per Pasqua

La Sicilia continua sulla via dell’incremento dei numeri. Per il periodo pasquale, come segnala Milano Finanza, prosegue la crescita del traffico crocieristico, che beneficia soprattutto dei risultati del porto di Palermo, giunto a rappresentare il decimo scalo europeo.

I dati sono quelli rilevati da uno studio di Prometeia sul settore, presentato a Palermo durante il Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo ed Enna e con Federalberghi Sicilia.

Il comparto turistico in Sicilia vale il 5,4% del settore turistico nazionale, con 23 mila imprese, 76 mila addetti e un fatturato di oltre 6,6 miliardi di euro. A fronte di un elevata numerosità, solamente l 1,7% delle imprese siciliane ha un fatturato superiore ai 2 milioni.

“UniCredit è impegnata a sostenere il settore del turismo in Sicilia; un impegno che si traduce in un supporto bancario concreto e mirato, attraverso un offerta di prodotti e servizi in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle realtà che operano nel comparto, strumenti finanziari e consulenziali per supportare la partecipazione delle imprese ai bandi del Pnrr ma anche percorsi formativi per accrescere la cultura finanziaria e la conoscenza del mercato di riferimento. Tutto questo, facendo leva su una presenza quotidiana e capillare sul territorio siciliano, dove siamo presenti con 204 filiali, 8 aree retail dedicate ai piccoli operatori economici con fatturato fino a 1 milione di euro e 10 aree corporate per le imprese più strutturate” ha spiegato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit.