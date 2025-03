Verona, chiusure straordinarie per l’Arena e la Casa di Giulietta

L’Arena e la Casa di Giulietta a Verona dovranno chiudere temporaneamente, nel primo caso a causa di interventi aggiuntivi alle opere di ristrutturazione già in corso e nel secondo a causa di manutenzione straordinaria.

L’Arena - in questo momento interessata da un grande e articolato cantiere - ha indetto alcune date di chiusura straordinaria al pubblico dei visitatori per opere aggiuntive che si sono rese necessarie e per alcuni interventi di particolare complessità che richiedono di non avere visitatori per motivi di sicurezza. Fino al 31 marzo, quindi, sarà possibile consentire un solo affaccio sulla cavea, da parte di piccoli gruppi di massimo 25 persone e il costo del biglietto sarà azzerato, con il rimborso di quelli già emessi online.

Dal 1° al 18 aprile partirà, poi, una nuova improrogabile fase di cantierizzazione, necessaria all’allestimento dell’Anfiteatro in vista della stagione lirica ed extra-lirica 2025, che inizia il 10 maggio. In questa fase non sarà possibile impostare nuovi percorsi di visita e l’Anfiteatro rimarrà completamente chiuso.

Nella Casa di Giulietta, invece, a causa dei recenti fenomeni ambientali il tetto ha subito gravi danni e si rende urgente provvedere a lavori di manutenzione della copertura. Le date di chiusura vanno da oggi a mercoledì 26 marzo incluso; da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile; da lunedì 19 maggio a giovedì 22 maggio. Nel periodo di svolgimento dei lavori, dal 3 aprile al 18 maggio, la Casa di Giulietta sarà invece aperta, parzialmente visitabile.

Le giornate potranno subire variazioni in caso di impedimenti dovuti alle condizioni meteorologiche, segnalati sul sito dei Musei Civici.