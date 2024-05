Abu Dhabi più green: negli hotel arriva il carbon calculator per controllare le emissioni

Continua l’impegno di Abu Dhabi per fare del turismo una filiera green. In occasione dell’Arabian Travel Market 2024, il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ha presentato ufficialmente il carbon calculator, uno strumento che si appresta a diventare obbligatorio nell’hotellerie e che supporterà gli albergatori dell’Emirato nel tracciamento e nella quantificazione delle emissioni di carbonio delle strutture.

Una novità che rientra nel programma strategico UAE Net Zero by 2050, progetto nazionale volto a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. “Il lancio del carbon calculator è uno step significativo nel mondo dell’ospitalità di Abu Dhabi e contribuirà a plasmare un futuro più verde per il settore turistico, in linea con la visione della nostra leadership di trasformare l’emirato in una destinazione a zero emissioni entro il 2050 – ha spiegato Shaikha Salem Al Dhaheri, Segretario Generale dell’EAD -. Dando agli hotel la possibilità di valutare e monitorare il proprio impatto ambientale, incoraggiamo l’adozione di pratiche turistiche eco-compatibili per attrarre, in ultima analisi, un maggior numero di turisti attenti all’ambiente”.

Come funzionerà

Con l’obiettivo di ridurre l’impatto nel tempo, il calcolatore fornirà agli operatori del settore alberghiero una dashboard attraverso la quale identificare le aree ad alto consumo, soprattutto in termini di energia e acqua.

Tracciando indicatori come il consumo di carburante, gas, elettricità e acqua e convertendo questi dati in un’unità di misura standardizzata (kgCO2e), lo strumento faciliterà l’analisi del settore. Il calcolatore aiuterà il DCT Abu Dhabi a riconoscere gli hotel più performanti e a sostenere quelli con consumi più elevati..

Tutti gli hotel di Abu Dhabi saranno tenuti a utilizzare il carbon calculator e a presentare i propri dati di consumo, con una rendicontazione mensile.