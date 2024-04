Abu Dhabi progetta il futuro: i piani per il 2030

Nel 2023 ha accolto quasi 24 milioni di visitatori e nel 2030 vuole arrivare ad ospitarne 39,3 milioni. Abu Dhabi ha fissato i suoi obiettivi di crescita, in una progressione di cifre che dovrebbe contribuire a far passare l’economia degli Emirati Arabi Uniti dagli attuali 49 miliardi di Aed a 90 miliardi entro il 2030.

La prima azione programmata è l’espansione della capacità ricettiva: il numero delle camere d’albergo, spiega TopHotelNews, dovrà passare dalle attuali 34mila a 52mila entro il 2030, ma sarà necessario anche un aumento di alloggi alternativi, ad esempio nel segmento delle case vacanza.

Il piano prevede anche il miglioramento di trasporti e infrastrutture, la facilitazione dei visti per i visitatori e un intenso piano di promozione e commercializzazione della destinazione. Nel 2023 gli ospiti in hotel sono cresciuti, anno su anno, del 27%, con un aumento del 54% dei clienti internazionali. Oltre alle attrazioni culturali e paesaggistiche, l’emirato ha dimostrato anche la sua forza di attrazione in termini di grandi eventi, che hanno registrato un aumento del 44% nel 2023.